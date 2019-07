“Vou finalmente descansar!” Fátima Lopes de férias com os filhos

NTV Hoje às 10:29, atualizado às 10:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Fátima Lopes fez as malas e arrancou, esta sexta-feira, com os filhos para ter uns dias de descanso, sem dizer o destino para onde vai aos seus seguidores. A apresentadora do programa da TVI “A Tarde É Sua” utilizou o perfil da rede social Instagram para alertar os seus admiradores que está na altura de tirar umas férias, com os filhos. “Vou finalmente descansar uns dias com os meus filhos”, escreveu a comunicadora de 50 anos na legenda de uma fotografia na qual aparece com uma mala de rodinhas e uma outra debaixo do braço. View this post on Instagram […]