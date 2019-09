Will e Jada Smith proíbem filho de seguir dieta vegan

NTV Hoje às 15:10, atualizado às 15:21 Facebook

Will e Jada Pinkett Smith tiveram de proibir o seu filho Jaden de seguir uma dieta vegan por acreditarem que este não se encontrava a receber os nutrientes suficientes. O casal de atores começou a ficar preocupado porque o jovem de 21 anos andava sempre cansado e com um tom de pele diferente do normal. Por isso, Will e Jada Smith decidiram tomar uma posição. “O Will e eu tivemos de intervir na alimentação de Jaden porque ele agora é vegetariano, mas nós apercebemo-nos que ele não estava a consumir a proteína suficiente”, começou por explicar a também apresentadora no […]