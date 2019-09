Will Smith atingiu os 102 quilos devido a excesso de muffins

NTV Hoje às 18:10, atualizado às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Will Smith revelou, no programa “Red Table Talk”, que atingiu o próprio recorde de peso, durante as férias, por comer demasiados muffins. O ator atingiu os 102 quilos após desfrutar de dez dias de férias em família num barco no qual um chef confecionava, todos os dias, bolos frescos e quentes. “Acordava, comia cinco muffins e continuava a dormir”, explicou. No entanto, Will Smith decidiu reduzir o peso assim que voltou à rotina. O intérprete fez jejum durante dez dias mas, no quarto dia sem comer, sentiu-se exausto devido à pressão arterial. “Então, parei de consumir o meu medicamento para […]