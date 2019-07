William e Kate em destino paradisíaco para celebrar aniversário do príncipe George

NTV Ontem às 23:00 Facebook

O príncipe William e Kate Middleton viajaram até às Caraíbas com os três filhos para desfrutar de férias paradisíacas. Os duques de Cambridge e os filhos, George, de cinco anos, Charlotte, de quatro, e Louis, de um, regressaram à ilha de Mustique, nas Caraíbas. Este local é um dos destinos de eleição da família, de acordo com a imprensa internacional. O príncipe George, filho mais velho do casal, vai celebrar o sexto aniversário na ilha paradisíaca, pela segunda vez consecutiva. A ilha Mustique é uma zona privada pertencente à empresa Mustique Company, o que permite aos elementos da família real […]