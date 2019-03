Yasmila promete deixar Mayweather KO

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 15:54 Facebook

Pugilista norte-americano mostrou-se rendido aos atributos físicos da modelo argentina de 22 anos

O supercampeão e sempre polémico Floyd Mayweather rendeu-se aos encantos de Yasmila Mendeguia. O pugilista norte-americano mostrou-se impressionado com a modelo quanto esta lhe pediu para tirar uma foto, num centro comercial de Los Angeles, e rapidamente contra-atacou. Com o atrevimento que o caracteriza, não só aceitou a foto como pediu o contacto da argentina para se encontrar com ela. Será desta que Mayweather vai ficar KO?

Polémico e atrevido, Floyd Mayweather nunca escondeu que as mulheres são a sua perdição. Ao ponto de ter investido numa casa de striptease. Desta vez, o pugilista norte-americano nem precisou de fazer nada para ficar com os batimentos cardíacos acelerados. "Estava numa loja com uns amigos. Quando o vi, queria pedir uma foto com ele, mas um dos seguranças colocou-se no caminho. Ele [Floyd Mayweather] disse para me deixarem passar para tirarmos uma foto juntos. Falou comigo sobre vir ao México e até me pediu o contacto. Parece ser boa onda. Encanta-me a forma extravagante de ser", contou Yasmila Mendeguia, sem revelar mais pormenores. No entanto, a imprensa dá conta que o relacionamento evoluiu, sendo que a argentina já é apontada como a nova conquista de Floyd Mayweather.

Enquanto Floyd Mayweather ostenta de inúmeras formas a fortuna que aufere em cada combate - o último rendeu-lhe oito milhões de euros e em julho vai auferir mais nove milhões -, Yasmila Mendeguia continua a colher os louros de ter participado no "Big Brother" argentino. Desde então, passou a ser requisitada para trabalhos como modelo, bailarina e atriz, sobretudo no México. Uma tendência que Mayweather tem ajudado a aumentar.

Bilhete de Identidade

Nome: Yasmila Mendeguía

Idade: 22 anos

Nacionalidade: Argentina

Profissão: Modelo, bailarina e atriz