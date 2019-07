Youtuber e apresentadora de televisão morre em acidente com trotineta elétrica

Hoje às 11:43 Facebook

Uma apresentadora de televisão e youtuber inglesa morreu, sexta-feira, depois de ter sido atingida por um camião, quando conduzia uma trotineta elétrica, em Battersea, Londres.

Emily Hartridge, de 34 anos, era uma youtuber dedicada ao fitness e viagens, tenho cerca de 350 mil seguidores no YouTube, e tinha agora um programa no Channel 4 britânico. Numa publicação colocada no Instagram, no sábado, foi revelado que Emily morreu num acidente.

"Esta é uma coisa horrível de se dizer no Instagram, mas sabemos que muitos de vocês esperavam ver Emily hoje e esta é a única maneira de entrar em contacto com vocês todos ao mesmo tempo. Emily esteve envolvida em um acidente ontem e faleceu", pode ler-se na mensagem.

Poucos dias antes de morrer, Emily revelou que ela e o namorado estavam a tentar ter um filho. Muitos famosos britânicos recorreram às redes sociais para lamentar o sucedido.

Este será o primeiro incidente fatal com uma trotineta elétrica no país, onde a sua circulação é proibida nas estradas e passeios, apesar da popularidade que este veículos está a ganhar em várias cidades europeias.