Youtuber morre depois de se filmar a conduzir moto com os pés

Um famoso youtuber russo, conhecido por publicar conteúdos relacionados com motociclismo, morreu pouco depois de se ter filmado a conduzir uma moto com os pés.

O youtuber russo Artiom Boldyrev morreu, aos 33 anos de idade, num acidente de trânsito, esta segunda-feira, após bater de moto num camião.

O acidente ocorreu horas depois de o "influencer" do mundo do motociclismo, que contava com cerca de 300 mil seguidores no YouTube, conhecido na internet como "Bolt", ter-se gravado a si próprio a conduzir uma moto com os pés no guiador, a 100 quilómetros por hora. Boldyrev partilhou o vídeo com um amigo, que o publicou na rede social Instagram.

O Ministério dos Assuntos Internos da Rússia confirmou que o acidente ocorreu numa estrada do distrito de Domodedovo, em Moscovo, às 18.15 horas, escreve o jornal espanhol "El País".