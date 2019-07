Zanga com Rita Pereira leva Leandro a desistir de “A Tua Cara Não Me É Estranha”

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Leandro anunciou a sua desistência do programa “A Tua Cara Não Me É Estranha” depois de diversos desentendimentos com a jurada do concurso Rita Pereira. Ao longo de nove semanas, o público foi assistindo à troca de “bocas” entre o cantor e a atriz. No passado domingo, Leandro chegou ao limite e explicou pela primeira vez a razão pela qual não mantém uma boa relação com Rita Pereira. Segundo o intérprete, os dois sentaram-se ao lado um do outro num avião que se dirigia para a Suíça e durante o tempo da viagem a atriz optou por não dirigir uma […]