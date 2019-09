Zé Pedro dos Xutos & Pontapés” faria 63 anos

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Zé Pedro completava 63 anos esta sexta-feira. O guitarrista dos Xutos & Pontapés morreu em novembro de 2017 vítima de doença prolongada. O fundador da banda Xutos e Pontapés foi recordado publicamente pelos fãs no dia em que faria mais um ano de vida. Zé Pedro morreu há cerca de dois anos, 15 anos após ser diagnosticado com Hepatite C. Aos 22 anos, o músico fundou os Xutos & Pontapés através de um anúncio de jornal em busca de membros e, um ano depois, a banda conseguiu a primeira atuação. Álbuns como “Circo de Feras”, “Gritos mudos” e “Dizer não […]