Inventor do GIF morre de covid-19 aos 74 anos

O inventor do GIF, Stephen Wilhite, morreu na segunda-feira, vítima de covid-19. Tinha 74 anos.

O norte-americano criou o GIF - acrónimo para "Graphics Interchange Format" (Formato de Intercâmbio Gráfico) - em 1987, enquanto trabalhava na CompuServe. O objetivo inicial do formato era o de permitir a distribuição de imagens de "elevada qualidade e resolução", mas, décadas depois, é utilizado para partilhar reações e expressões em conversas através de imagens animadas.

"Inventou o GIF totalmente sozinho. Fê-lo em casa e levou-o para o trabalho depois de o aperfeiçoar. Resolvia tudo sozinho na sua cabeça e depois ia para a cidade programar no computador", disse ao site "The Verge" a mulher do inventor, Kathaleen, sublinhando que, "mesmo com todas as suas conquistas, permaneceu um homem bastante humilde, carinhoso e bondoso".