Irina Shayk provocadora e "dominatrix" no Festival de Cannes

Modelo russa de 37 anos deixa pouco à imaginação com as escolhas de visuais com que tem posado na Croisette, dividindo as opiniões dos fãs.

A par da passadeira vermelha, o Festival de Cinema de Cannes, no sul de França, oferece inúmeros eventos promovidos pelas marcas parceiras, igualmente com a presença de celebridades, entre elas Irina Shayk, que está cada vez mais arrojada.

Esta semana, na festa da Chopard, a modelo russa de 37 anos surpreendeu ao surgir quase despida e com um visual que pouco deixou à imaginação. Quando parecia não haver margem para mais ousadia, Irina Shayk apostou num look outono/inverno 2023/24 da Gucci, composto por cueca e sutiã da coleção, com as iniciais da marca desenhadas com diamantes, uma túnica e luvas em tule totalmente transparentes e joias XL complementares.

PUB

Nas redes sociais houve quem aplaudisse o atrevimento e a beleza de Irina, mas as opiniões dividiram-se e também não faltou quem reprovasse a escolha da antiga namorada de Cristiano Ronaldo. "Parece que pegou o traje errado", "poderia ter sido melhor" ou "agora volta para casa e veste um vestido" são alguns dos comentários em destaque.

Esta foi a terceira aparição de Irina Shayk este ano em Cannes. No domingo, já tinha provocado ao estilo "dominatrix", antes da estreia de "Firebrand". Na ocasião, usou uma saia comprida, de cinta descida, e um micro top cruzado, em couro, exibindo os abdominais tonificados, da designer nigeriana Mowalola Ogunlesi. No pescoço, usou uma gargantilha de diamantes Messika. "Procuro sempre jovens estilistas, e o último desfile de Mowalola chamou -me a atenção", disse, sentindo-se "especial".

Mas também vestiu Armani

Mais romântica foi a criação que marcou o regresso ao festival, após seis anos. Sábado, na antestreia de "Killers of the flower moon", de Scorsese, Irina posou com um vestido clássico e, simultaneamente, sensual da coleção alta costura Armani Privé, caracterizado por uma saia com armação e folhos em rede tule com cristais e um decote sinuoso em V.

A modelo explicou que a "red carpet" de Cannes significa "o oposto" do seu quotidiano, o que lhe agrada. O seu dia a dia não é sempre sob os holofotes, até porque é mãe de Lea de Seine, de seis anos, fruto da relação já terminada com o ator Bradley Cooper.