Irmã de Ângelo Rodrigues reage após alta hospitalar

Mariana Rodrigues não escondeu o contentamento após as melhorias no estado de saúde de Ângelo Rodrigues, que recebeu alta hospitalar. Internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada desde o dia 22 de agosto, o ator revelou estar positivo quanto à recuperação, numa publicação posteriormente partilhada pela irmã, que se mostrou feliz com a evolução de Ângelo Rodrigues. “He’s back”, escreveu na partilha feita através do InstaStories, ferramenta da rede social Instagram. Ao longo dos dois meses em que esteve entre a vida e a morte foram avançadas diversas informações pela Imprensa sobre o estado clínico do ator, no entanto, […]