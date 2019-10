Irmão mais novo de Kate Middleton vai casar-se com namorada

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

James Middleton, irmão mais novo da mulher do príncipe William de Inglaterra, vai casar-se com a namorada, Alizee. A boa nova foi partilhada nas redes sociais. “Ela disse OUI [sim, em francês]. O nosso segredo está revelado e não poderíamos estar mais felizes por partilhar a novidade”. Foi com esta mensagem publicada, no perfil de Instagram, que James Middleton anunciou ao mundo que está noivo. Para ilustrar a mensagem, o homem de 32 anos partilhou uma selfie em que aparece ao lado da companheira. View this post on Instagram ❤️She said OUI ❤️ . Our secret is out but we […]