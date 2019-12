Irmãos Rosado: Família d'Os Anjos unida à mesa

Rui Pedro Pereira Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Anjos não se largam. Muito menos no Natal. Depois de terem dado um concerto ao vivo, que celebrou os 20 de carreira e esgotou o Campo Pequeno, em Lisboa, os irmãos Sérgio e Nélson Rosado gravaram um especial da época festiva para o "The Voice Portugal", que a RTP transmite na quarta-feira, às 21.15 horas.

Ora, os dois músicos vão poder ver-se juntos no ecrã, já que estarão "na casa do mano mais velho", atira Sérgio, com um sorriso de quem vai ser convidado e "talvez não tenha de lavar a loiça".

"O nosso Natal é sempre passado em família. Abrimos as prendas de 24 para 25 e quebramos uma tradição com 20 anos, que era a de só abrir as prendas no dia de Natal de manhã. Por causa da miudagem começámos a abrir no dia 24, à noite", conta ao JN Nélson Rosado. "Este ano vai ser em minha casa. Vou ter os meus pais, os meus sogros, o Sérgio e a mulher, Andreia, com os meus sobrinhos, e vamos ter familiares da minha cunhada que estão cá sozinhos. Vai ser uma noite de consoada para quase 30 pessoas", antecipa o músico.

Nélson ainda não sabe o que vai receber, mas recorda-se do presente que mais o marcou. "A prenda que não esqueço foi uma que a minha tia e madrinha me ofereceu: um traje de cowboy com coldre e pistola, que adorava. Na altura, para mim, era Carnaval todos os dias, porque andava sempre vestido de cowboy", lembra o irmão mais velho da família Rosado.

Para os leitores, Nélson e Sérgio deixam uma dica para as prendas: o gin que acabaram de lançar, que se chama "Angel" e está à venda por 34 euros. "Este é um dos bons presentes de Natal, porque além do líquido é uma garrafa bonita. Já sabemos de pessoas que conseguiram comprar a garrafa, que já a beberam e lhe deram outra utilidade, como candeeiros... há coisas lindíssimas, porque a garrafa é linda!", considera Nélson.