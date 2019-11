Irmãs de Cristiano Ronaldo orgulhosas com vitória da Seleção

NTV Hoje às 10:32, atualizado às 10:57 Facebook

A família de Cristiano Ronaldo mostrou-se orgulhosa pelo jogo frente à Lituânia, no qual o internacional português marcou três dos seis golos da vitória de Portugal. As irmãs do capitão da Seleção Nacional, Katia e Elma Aveiro, deixaram mensagens de apoio nos perfis de Instagram pela prestação de Cristiano no jogo de quinta-feira. “Não se brinca com o pai! Agora pensa. E ele tá acabado! Imagina se não estivesse! Orgulho da mana”, escreveu na descrição Katia Aveiro na fotografia publicada. View this post on Instagram Não se brinca com o trabalho do pai ..🇵🇹 E ele tá acabado !!! Imagina […]