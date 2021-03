Isabel Figueira domina desfile de Gio Rodrigues

Sara Oliveira Hoje às 22:32 Facebook

Atriz foi estrela da apresentação de coleção masculina, recuando aos tempos em que fazia carreira na moda.

Numa altura em que se semanas de moda internacionais marcam a agenda, Gio Rodrigues apresentou na Quinta da Torre Bella, em Vila Nova de Gaia, a coleção primavera-verão 2021 para homem. O desfile, que não teve público, foi transmitido através das redes sociais e contou com a participação da atriz e DJ Isabel Figueira.

Para o designer, "integrar uma mulher num desfile de homem foi um desafio bastante interessante". "Foi desafiante vestir a Isabel com roupa 100% masculina e também desenvolvemos peças inspiradas na alfaiataria tradicional sem que a Isabel perdesse a sua feminilidade. E o resultado foi espetacular." No estrado, Isabel Figueira recuou aos tempos de modelo, dominando as atenções no universo masculino criado por Gio Rodrigues.

Nas redes sociais, Isabel promoveu o evento e mostrou-se orgulhosa por ser "a única presença feminina no desfile". Mais tarde, à hora marcada e com os holofotes apontados, provou que, aos 40 anos, continua a dominar a linguagem das passarelas. Mesmo que a moda seja agora um hobbie, pois está focada em crescer na representação, podendo ser vista no papel de Estela na novela da TVI "Amar demais".