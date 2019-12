Isabel II a "fazer" bolos com o filho, o neto e o bisneto

S.A. Hoje às 14:30 Facebook

Quatro gerações da família real britânica uniram-se para apoiar uma iniciativa solidária da Legião das Forças Armadas.

As imagens divulgadas pelo Palácio de Buckingham testemunham o raro momento em que a rainha Isabel II, de 93 anos, surge ao lado do filho, o príncipe Carlos, de 71 anos; do neto e duque de Cambridge, William, de 37 anos; e do bisneto George, de seis anos.

Em data que não foi revelada, os membros da família real prepararam quatro pudins de Natal - um tipo de bolo tradicionalmente servido no jantar de Natal no Reino Unido para dar boa sorte - como forma de divulgar e apoiar uma iniciativa solidária da Legião das Forças Armadas.

Em cada um dos quatro pudins de Natal foi colocada uma moeda comemorativa (sixpence). Estes quatro pudins "reais" farão parte dos 99 que serão distribuídos pela Legião das Forças Armadas, no Natal de 2020, com vista a combater a solidão e isolamento de antigos militares, especialmente em épocas festivas.