Isaurinha Jardim exibe rosto do filho pela primeira vez

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Jardim, mais conhecida por Isaurinha, mostrou pela primeira vez o rosto da primeira filha, Gracinha, nas redes sociais. Desde que deu à luz, há uma semana, a filha de Cinha Jardim tem publicado diversas fotografias no Instagram porém, em nenhuma delas exibia de forma explícita a cara de Gracinha, da relação com Leonardo Mota. No entanto, Isaurinha decidiu brindar os seguidores, no sábado com um registo do rosto da recém-nascida. View this post on Instagram A vida mudou ❤️ A post shared by Isaurinha Jardim (@carolinajardim_) on Nov 29, 2019 at 3:30pm PST Entre os diversos comentários que surgiram […]