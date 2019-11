Iva Domingues e a mãe divertem-se em Nova Iorque

NTV Hoje às 13:45, atualizado às 13:54 Facebook

Iva Domingues fez as malas e viajou até Nova Iorque, nos Estados Unidos, na companhia da sua mãe, Emília, que visita a cidade pela primeira vez. A apresentadora do Canal 11 aproveitou os dias de folga para levar a sua progenitora a conhecer aquele local. Nos InstaStories, ferramenta do Instagram, a comunicadora tem aproveitado para partilhar fotografias. Sempre com uma câmara para registar alguns momentos, as duas passearam pela Central Park, experimentaram gastronomia vietnamita, visitaram o Rockefeller Center e desceram a Quinta Avenida. View this post on Instagram I❤️NYC A post shared by Iva Domingues (@ivadominguesoficial) on Nov 23, 2019 […]