Ivete Sangalo de luto após morte do irmão

NTV Hoje às 17:42, atualizado às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu o irmão de Ivete Sangalo. Jesus Sangalo tinha 54 anos e diversos problemas de saúde, tendo sido internado várias vezes no ano passado. A mediática cantora está a viver um dia difícil. A notícia da morte do irmão da intérprete brasileira foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, de acordo com a imprensa daquele país. Até ao momento, ainda não se sabe para quando estão marcadas as cerimónias fúnebres de Jesus, nem houve qualquer declaração pública por parte de Ivete Sangalo. LEIA TAMBÉM: Ivete Sangalo assinala aniversário do filho mais velho