Ivo Lucas confessa qual a pior atriz com quem contracenou

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Ivo Lucas confessou, esta terça-feira, qual foi a pior atriz com quem contracenou. Sem papas na língua, o cantor contou que foi alguém com quem trabalhou em “Morangos com Açúcar”. O também ator passou pela rádio Mega Hits para promover o novo tema “Não Faz Mal”. Durante a conversa com os locutores Mafalda Castro, Conguito e Maria Seixas Correia participou na rubrica “Cala-Te Boca”. Quando questionado sobre a pior atriz com contracenou, Ivo Lucas disse: Rita Jardim. “Não foi a pior pessoa, mas simplesmente não havia ligação nenhum”, explicou o cantor, de seguida. O intérprete trabalhou com Rita Jardim durante […]