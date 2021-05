Ivo Lucas sobre Sara Carreira: "A vida pregou-nos a maior rasteira"

JN Hoje às 20:40, atualizado às 20:42 Facebook

O ator e músico Ivo Lucas falou pela primeira vez sobre a namorada Sara Carreira, meses após a sua morte num acidente de viação. "Só peço todos os dias que me ajudes a caminhar", escreveu nas redes sociais.

Ivo Lucas aproveitou o lançamento do hino oficial da Associação Sara Carreira para escrever um texto nas redes sociais, onde fala pela primeira vez sobre a namorada. Sara Carreira morreu em dezembro do ano passado, num acidente de viação na A1. A filha de Tony Carreira seguia no carro com o músico, que estava a conduzir o veículo.

"Nunca pensei escrever-te este texto no dia de lançamento da tua canção, mas a vida pregou-nos a maior rasteira e eu só peço todos os dias que me ajudes a caminhar que eu prometo que o vou tentar fazer por ti", escreve o cantor e ator.

O nome do tema chama-se "Leva-me a Viajar", é interpretado por Sara Carreira e foi escrito por Ivo Lucas.

No videoclipe da música, gravado numa praia, perto da Serra da Arrábida, veem-se vários jovens a cantar a música de mãos dadas. A Associação Sara Carreira tem como objetivo apoiar os mais novos na concretização dos seus sonhos através de uma bolsa.