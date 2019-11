Já há um novo “Masterchef – Portugal”… e Goucha já pede novos desafios

NTV Hoje às 00:03, atualizado às 00:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Silva foi eleito, na noite deste domingo, o novo “Masterchef – Portugal”. Manuel Luís Goucha, o apresentador, faz um balanço positivo… e quer mais. Está encontrado o cozinheiro mais importante de Portugal. O “wedding planner” Rúben Silva, da Póvoa de Varzim, levou a melhor na final a Ana Sofia e conquistou o título de “Masterchef – Portugal”. View this post on Instagram Quem será o grande vencedor deste duelo? Diga nos comentários quem é o seu preferido! 🤔 🏆 . . .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #masterchef #masterchefportugal #concurso #culinaria #tvi @tvioficial @rubensilva_masterchef @popupsophia_ A post shared by MasterChef Portugal (@masterchefpt) on Nov […]