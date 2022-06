Já há veredicto no caso de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard

JN Hoje às 18:50 Facebook

O júri chegou a um veredicto no julgamento de difamação de Johnny Depp contra a ex-mulher, a atriz Amber Heard.

O tribunal de Fairfax, na Virgínia, anunciou, esta quarta-feira, que o veredicto vai ser lido às 15 horas locais (20 horas em Portugal continental) após cerca de 12 horas de deliberação, de acordo com o "The Independent".

Johnny Depp processou a ex-mulher, Amber Heard, alegando que o difamou num editorial de dezembro de 2018 publicado no "The Washington Post", onde se descreveu como "uma figura pública que representa abuso doméstico". O ator não é nomeado no artigo, mas afirma que o artigo implica falsamente que é um agressor doméstico, algo que diz ser "categoricamente e comprovadamente falso". Depp afirma que o artigo prejudicou a sua reputação.

Por sua vez, Heard acusa o ex-marido de orquestrar uma "campanha difamatória" contra ela e descreve o processo como uma continuação de "abuso e assédio".