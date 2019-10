NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:35 Facebook

Alice veio ao mundo e a mamã babada resolveu mostrar a pequenina ao mundo através do seu perfil de Instagram. Já nasceu a filha de Inês Aires Pereira. A atriz da série da SIC “Lua Vermelha” deu à luz e mostrou-se emocionada com a primeira maternidade. “Foi duro. Admiro muito todas as mulheres. Estamos as duas bem. Alice, nosso amor”, escreveu Inês Aires Pereira no perfil de Instagram.