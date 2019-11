Já nasceu a filha de Isaurinha e neta de Cinha Jardim

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Jardim, mais conhecida por Isaurinha, anunciou o nascimento da filha, nas redes sociais, e revelou a primeira fotografia da recém-nascida. A viver a primeira experiência na maternidade, a filha de Cinha Jardim deu à luz a primeira filha, Gracinha, fruto da relação com Leonardo Mota. A felicidade foi tanta que Isaurinha, rapidamente, partilhou a novidade com os seguidores, no perfil de Instagram, com uma fotografia em que mostra a bebé. View this post on Instagram Gracinha ❤️ A post shared by Isaurinha Jardim (@carolinajardim_) on Nov 24, 2019 at 11:17am PST Pimpinha Jardim, irmã de Isaurinha, também não tardou […]