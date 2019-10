Já nasceu o quarto filho de Ricky Martin

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:32 Facebook

Ricky Martin anunciou o nascimento do quarto filho, nas redes sociais, e revelou a primeira fotografia do recém-nascido. Depois de ter revelado no final do mês de setembro que iria ser pai pela quarta vez, através de uma barriga de aluguer, o cantor porto-riquenho recebeu finalmente o quarto filho, Renn Martin-Yosef, em casa. A felicidade foi tanta que o intérprete, rapidamente, partilhou, no perfil de Instagram, com os seus seguidores. Na fotografia publicada, o artista aparece com o bebé ao colo junto do marido, Jwan Yosef. View this post on Instagram Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido A post […]