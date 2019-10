Já nasceu o segundo filho da animadora da Rádio Comercial Vera Fernandes

NTV Hoje às 20:41, atualizado às 20:53 Facebook

Henrique nasceu na tarde desta quarta-feira no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa. Já nasceu o segundo filho da animadora das manhãs da Rádio Comercial Vera Fernandes. Henrique veio ao mundo na tarde desta quarta-feira, no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa. Foi a própria emissora do grupo Media Capital a anunciar a boa-nova no perfil de Instagram. View this post on Instagram Parabéns Vera!!! 🎉🎉🎉 A post shared by Rádio Comercial (@radiocomercial) on Oct 9, 2019 at 9:23am PDT “Parabéns Vera”, escreveu a Rádio Comercial nas redes sociais. Vera Fernandes, recorde-se, é a animadora das manhãs ao lado de Pedro Ribeiro, […]