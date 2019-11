Já se sabe a sentença para os donos do carro no qual Angélico Vieira morreu

NTV Hoje às 18:19, atualizado às 18:33 Facebook

O Tribunal de Matosinhos condenou Augusto Fernandes e a ex-mulher a dois anos de pena suspensa. Em causa, falsificação de documentos agravada. O cantor e ator Angélico Vieira morreu no Hospital de Santo António, no Porto, a 28 de junho de 2011, depois de um acidente ao volante do seu BMW Cabrio que ocorreu em Estarreja. Agora, os donos da viatura foram condenados esta sexta-feira pelo Tribunal de Matosinhos a dois anos de pena suspensa por falsificação de documentos. Em causa estão Augusto Fernandes, dono do “stand” Auguscar, na Póvoa de Varzim e a agora ex-mulher. Segundo o tribunal, o […]