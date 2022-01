Jaciara Dias apagou Deco da sua pele

Sara Oliveira Hoje às 18:35 Facebook

"Os portugueses me conhecem porque eu fui casada com o jogador Deco." Assim se promoveu Jaciara Dias na apresentação de "Big brother famosos", na TVI, se bem que já tenha dito que se quer desligar dessa imagem. O casamento com o antigo futebolista do F.C. Porto, Barcelona e seleção nacional acabou em 2008 e a "mãe, atriz e empresária" baiana até voltou a subir ao altar em 2017, com Marconi. Mas é divorciada que entrou no concurso televisivo, apesar de ser constantemente referida como "ex-mulher de Deco".

Um ano depois do divórcio com Deco - a quem disse "sim" por duas vezes em 2005, primeiro no Porto e depois na Costa do Sauípe, na Baía, Brasil - , Jaciara modificou as tatuagens com o nome do pai dos filhos inscritas na sua pele. "Quero tirar o nome dele do meu corpo, porque quero ser eu e vingar por mim e pelo meu trabalho. Não vou tirar pelo desconforto, porque sei porque as fiz e o que o Deco significou e ainda significa na minha vida em relação aos meus filhos, mas quero deixar de surgir associada a ele", disse, na altura, ao JN. Em vez de apagar, transformou-as em estrelas nas costas, a par dos nomes dos filhos, Yasmin e David, enquanto no pescoço a frase "Deco ti amo" também desapareceu.

Ainda em 2009, Jaciara Dias também deu que falar pela proximidade com o cantor e ator Angélico Vieira, ao lado de quem protagonizou o videoclipe da música "Gostasses de mim" e marcou presença em algumas discotecas portuguesas. Agarrar uma carreira na representação era o objetivo da agora concorrente do reality show, onde já chorou por se sentir "rejeitada" pelas outras mulheres concorrentes e protagonizou uma queda hilariante, acabando quase em cima de Bruno de Carvalho. Isto depois de os dois protagonizarem o primeiro confronto da edição VIP do programa, quando o ex-presidente do Sporting usou a expressão "tens um andar novo" e a brasileira pensou que ele se referia a um apartamento, provocando risada geral. Esclarecida pela atriz Laura Galvão, Jaciara sentiu-se magoada e desrespeitada, dando azo a uma longa discussão.