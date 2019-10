James Blunt faz apelo em direto para encontrar um doador de rim

NTV Hoje às 09:30, atualizado às 09:59 Facebook

James Blunt fez um apelo para encontrar um doador de rim para o pai após revelar o problema de saúde do mesmo, durante uma entrevista no programa “Good Morning Britain”, esta quarta-feira. O cantor explicou que o pai está à procura de um doador de rim e, “infelizmente”, o sangue do artista não é compatível com o do progenitor pois é necessário que alguém com o sangue O-positivo. “Eu vim aqui para perguntar qual é o seu grupo sanguíneo. Estão a acontecer algumas coisas na minha vida […] e o meu pai não está muito bem”, disse a Kate Garraway, […]