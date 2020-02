Hoje às 14:49 Facebook

James Corden, apresentador britânico conhecido mundialmente por apresentar "Carpool Karaoke", em que passeia de carro com estrelas da música, viu-se envolvido num "escândalo", após ter sido filmado por um fã a gravar o programa com Justin Bieber, com o carro a ser rebocado e não a conduzi-lo, como aparenta.

Depois de as imagens que o denunciavam terem chegado a mais de 13 milhões de visualizações online, o apresentador abordou o tema, que fez títulos na imprensa a nível global. Corden, com humor, revelou que na verdade conduz grande parte do tempo, mas que em algumas situações é preferível rebocar o carro, por segurança. "Não ser que estejamos a fazer algo que possa não ser seguro", explica.

O britânico lembrou ainda que aprendeu a conduzir "de um lado diferente do carro", para poder gravar os programas nos EUA, onde Carpool Karaoke é emitido. Brincando com a situação, o apresentador revelou ainda que na verdade, nas gravações, não precisa realmente de ajuda de artistas como Justin Bieber, para chegar ao trabalho - o mote para cada uma das viagens. "Eu já estou no trabalho".