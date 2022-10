James Corden pede desculpa após ser banido de restaurante por insultos e ameaças

JN Hoje às 16:02 Facebook

O apresentador britânico James Corden foi banido do restaurante Balthazar em Nova Iorque, após dois incidentes desagradáveis com o staff. O dono, Keith McNally, partilhou a situação nas redes sociais, chamou James de "cretino", mas perdoou-o após um pedido de desculpas e afinal o apresentador já não está banido.

"James Corden é um comediante muito talentoso, mas é um pequeno cretino e o cliente mais abusivo de todos os que já passaram pelo Balthazar desde que o restaurante abriu há 25 anos". É assim que Keith McNally começa a mensagem partilhada no Instagram, na segunda-feira, e relata duas situações onde o apresentador britânico foi desagradável com o staff do restaurante.

Em junho, o apresentador do "Late Late Show" encontrou um cabelo na comida e terá exigido uma "rodada de bebidas" de forma a compensá-lo e a dissuadi-lo de escrever uma crítica negativa online sobre o estabelecimento. O segundo incidente remonta a 9 de outubro e tudo descarrilou porque a mulher do apresentador encontrou "um pouco de clara de ovo" na sua omelete de gema de ovo, revela McNally. O prato foi para trás, mas quando voltou tinha o acompanhamento errado. Corden foi acusado de gritar "como um louco" com o empregado e de insinuar que talvez devesse ir ele para cozinha fazer a omelete. O episódio acabou com o staff a oferecer copos de champanhe ao casal.

"Não costumo colocar pessoas na lista negra, mas hoje coloquei o James Corden", foi desta forma que Keith McNally anunciou que o apresentador britânico estava banido do Balthazar.

Horas mais tarde, a decisão foi revertida pelo próprio dono que anunciou, também no Instagram, que James Corden lhe ligou a pedir desculpas. "Alguém suficientemente humilde para pedir desculpas a um vagabundo caloteiro como eu (e à minha equipa) não merece ser banido de lado nenhum", afirmou o dono do restaurante.