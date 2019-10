Jane Fonda detida pela polícia durante protestos em Washington

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:55 Facebook

Aos 81 anos, Jane Fonda foi detida, esta sexta-feira, pela polícia de Washington por estar a protestar contra as alterações climáticas. A atriz, que integra o movimento Fire Drill Fridays, esteve na escadaria do congresso norte-americano a manifestar-se sobre as questões ambientais ao lado de vários elementos do seu grupo. Jane Fonda e os restantes manifestantes acabaram por ser detidos pelas autoridades por terem desobedecido. O momento foi captado e divulgado no perfil de Facebook do movimento não político. Welcome to the first #FireDrillFriday! Part 2.We are demanding urgent action on a Green New Deal—clean, renewable energy, creating new good […]