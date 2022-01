Jardel "está numa luta diária" em "Big brother"

Sara Oliveira Hoje às 19:07 Facebook

Filhos do antigo futebolista, Mário e Vitória, garantem que ele está a ser genuíno e dizem-se orgulhosos pela batalha contra a dependência de drogas.

Após fazer história no futebol português na década de 1990 ao serviço do F. C. Porto, tendo jogado também no Sporting, o brasileiro Mário Jardel dá agora que falar como concorrente em "Big brother famosos", na TVI. Uma participação que começou por surpreender os filhos, Victória, de 22 anos, e Mário Jardel Jr., de 25, que são fruto do casamento há muito terminado com Karen.

Os jovens estiveram ontem no programa "Dois às 10" para falar da prestação do pai e manifestar o seu apoio, acabando por recordar o momento em que Jardel os informou que ia entrar na aventura televisiva. "Fiquei um bocado em choque quando me disse. A primeira coisa que perguntei foi se era o do Brasil, nem pensei em Portugal. Apoiei a decisão dele", contou Victória. A seu lado, o irmão reconheceu que levou para a brincadeira quando, "há uma semana", o antigo futebolista o informou.

Júnior, que seguiu as pisadas de Jardel no futebol e é ponta-de-lança, joga em Itália, no Virtus Matino, da Quarta Liga, mas assegura manter uma relação próxima com o progenitor. Além disso, "sempre tive orgulho do meu pai, da história que ele teve, principalmente aqui em Portugal". O sentimento é partilhado por Victória (que se mantém em Portugal, onde a mãe também refez a vida ao lado do antigo jogador de hóquei em patins Filipe Gaidão), principalmente quando recorda a batalha do pai contra a assumida dependência das drogas, álcool e jogo. À conta disso, no reality show, considerou que Jardel "é o mesmo de sempre, simplesmente está numa luta diária, como ele diz". "Já superou, só que tem de continuar. No jogo está a ser genuíno e a ser o que é cá fora. Obviamente que está a jogar, mas não sei a estratégia dele", frisou.

"É um vencedor"

Para o filho, o concorrente "é uma pessoa que não gosta de confusões [...] e direta", se bem que já tenha protagonizado algumas discussões na casa vigiada, principalmente quando descreveu a cantora Liliana Almeida como "falsa" e depois não lhe deu argumentos. Jardel está nomeado mas, mesmo que saia domingo, para a filha, "é um vencedor". Até porque o próprio assumiu que encara "Big brother famosos" como uma oportunidade para crescer e, entre as mais-valias, conta já com sete quilos perdidos desde o início do programa.