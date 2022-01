Jardel também entra no Big Brother Famosos: "Se não estivesse bem não estaria aqui"

Rui Pedro Pereira Ontem às 22:33 Facebook

Depois de Bruno de Carvalho, foi a vez de outra figura mediática do Desporto entrar no "BB Famosos": o vencedor de duas botas de ouro, Mário Jardel.

Mário Jardel, antigo avançado de clubes como o F. C. Porto ou Sporting e vencedor de duas botas de ouro, entrou esta noite na casa do "Big Brother Famosos" e faz companhia a outra figura do desporto, o antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho.

"Na minha vida não costumo perder, mas ganhar ou aprender. Quero agradecer, respeitar as pessoas. Quem não me conhece vai-me conhecer e venho para vencer", começou por referir a Cristina Ferreira.

"Houve uma virada na minha vida e se não estivesse bem não estaria aqui", garantiu o antigo goleador, numa alusão indireta aos tempos em que consumia drogas. "O dinheiro traz muita facilidade e espero poder contar um pouco dessa história. Disseram-me para não vir, mas sou vencedor e estou bem", concluiu Mário Jardel.