Jean Paul Gaultier 71 anos e a caminho de Portugal

Conhecido como o "enfant terrible" da moda, o designer francês celebra hoje o 71.° aniversário, três anos após se ter retirado das passarelas. A sua autobiografia está a caminho de Portugal.

Ao fim de meio século de carreira, Jean Paul Gaultier despediu-se da Alta Costura, mas continua a ser uma referência para grandes marcas. Encorajado pela avó e pela mãe, deu asas à criatividade, mesmo sem formação específica, começando como assistente de Pierre Cardin, aos 18 anos.

O percurso e obra do criador dos "corpetes pontiagudos de Madonna" inspiram espetáculo "Fashion Freak Show" que estreou em 2019, em Paris, partindo na digressão mundial que o traz a Portugal, onde será apresentado no Campo Pequeno, entre 8 e 12 de novembro, e no Porto, na Super Bock Arena, entre os dias 16 e 19 do mesmo mês.

Em palco, na autobiografia coreografada, juntam-se mais de 200 figurinos, muita música e dança. No seu atelier, em Paris, Gaultier reúne memórias únicas e que garante serem sempre atuais.