Jenna Dewan revela motivo do divórcio com Channing Tatum

Jenna Dewan revelou no livro “Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day” que a dinâmica do casal não estava a funcionar, originando o divórcio com Channing Tatum. A atriz e bailarina norte-americana afirmou que o casamento de oito anos com o ator não estava a funcionar e que “estava a evoluir para algo prejudicial”. “Cheguei à conclusão que a dinâmica em que eu estava não era a melhor para mim e para a nossa filha”, confessou, referindo-se a Everly, de seis anos. “Foi essencial ter aceitado que não estava a funcionar”, referiu. De acordo com Jenna Dewan, […]