Jennifer Aniston afasta-se de amigos que não querem ser vacinados

Jennifer Aniston reagiu aos comentários sobre a decisão de cortar relações com alguns dos seus amigos que se recusam a ser vacinados. A atriz diz que, apesar de estar vacinada, tem receio de ser contagiada com o vírus e transmiti-lo a alguém.

A atriz norte-americana respondeu a um comentário de uma publicação no Instagram que referia que ia deixar de se relacionar com amigos do seu círculo mais próximo, por não quererem ser vacinados. Os seus seguidores na rede social perguntaram qual era o motivo da preocupação para ter que tomar esta decisão, se a atriz já tinha revelado que tinha sido vacinada.

"Porque se tiveres a variante, ainda podes transmiti-la para mim. Posso ficar ligeiramente doente, mas não irei ser internada num hospital e/ou acabarei por morrer, mas posso transmitir para outra pessoa que não tenha sido vacinada e/ou tenha doenças preexistentes o que, portanto, colocaria as suas vidas em risco", escreveu a atriz na sua história do Instagram.

Numa entrevista à revista InStyle publicada esta semana, Jennifer Aniston referiu que "ainda há um grande grupo de pessoas que são contra as vacinas ou simplesmente não dão ouvidos aos factos, o que é uma verdadeira vergonha" e por essa razão decidiu afastar-se de algumas pessoas da sua rotina do dia-a-dia que demonstraram não ter interesse em receber a vacina contra a covid-19.

A atriz acrescentou que a decisão de se afastar foi complicada de tomar, pois "todas as pessoas tem direito à sua própria opinião", mas Jennifer Aniston acrescentou que "muitas dessas opiniões parecem ser baseadas em nada, exceto no medo ou na propaganda".

Aniston, de 52 anos, que é mundialmente conhecida pelo seu papel na série "Friends", sempre apresentou uma posição favorável quanto ao uso de máscaras e o distanciamento social, utilizando a rede social Instagram desde o início da pandemia para apelar aos seus seguidores para seguirem as regras de segurança sanitária.