Jennifer Aniston defende limite de idade no acesso às redes sociais

Jennifer Aniston defende restrições no acesso às redes sociais e lamenta a “obsessão” que existe atualmente pelos aparelhos eletrónicos e pelo mundo virtual. A atriz revelou, em entrevista à revista “Variety”, que apoia a criação de regras mais restritas para aceder ao Facebook e Instagram, sobretudo relativamente a definir um limite de idades. “Se não podes conduzir até aos 16 anos e não podes beber até teres 21, porque é que haverias de ter autorização para ter redes sociais?” questionou. Jennifer Aniston afirmou ainda que os telemóveis são uma “distração que impede de aprender a estar em contacto com as […]