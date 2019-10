Jennifer Lawrence e Cooke Maroney já estão casados

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:46 Facebook

Após oito meses de noivado, Jennifer Lawrence trocou alianças com Cooke Maroney no sábado, dia 19 de outubro. A atriz oficializou a relação com o negociante de arte numa cerimónia discreta em Rhode Island, nos Estados Unidos, de acordo com o Entertainment Tonight. Segundo a mesma publicação, entre os 150 convidados estiveram Cameron Diaz, Emma Stone, Sienna Miller, Ashley Olsen, Kris Jenner, Adele, Nicole Richie, Joel Madden, entre outras celebridades. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Jennifer Lawrence ameaçada com demissão por responder a produtor