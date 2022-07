Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram em Las Vegas 18 anos após a separação

Hoje às 21:36 Facebook

Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram este fim de semana em Las Vegas, 18 anos depois do fim de primeiro relacionamento do casal de atores.

Segundo uma certidão de casamento assinada em Clark County, Nevada, à qual a AFP teve acesso, Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram no sábado, 16 de julho. De acordo com o documento, Jennifer Lopez fica com o apelido do marido e passa a assinar Jennifer Affleck.

O casal conheceu-se em 2002, na rodagem do filme Gigli. Affleck e Lopez fizeram sensação ao agendar e depois cancelar o casamento, em 2003, e ao anunciarem o fim do relacionamento no início de 2004.

"Bennifer", apelido com o qual o casal era conhecido durante o primeiro relacionamento, "incendiou" a internet no ano passado, quando circularam fotos dos dois juntos. Lopez, de 52 anos, e Affleck, de 49, anunciaram o noivado em abril e casaram este fim de semana.

Este é o quarto casamento de Jennifer López e o segundo de Affleck. J Lo foi casada com o ator Ojani Noa, o dançarino Cris Judd e o cantor Marc Anthony, com quem teve os gémeos Max e Emme, de 14 anos.

Affleck foi casado com a também atriz Jennifer Garner e os dois são pais de Violet, de 16 anos, Seraphina, de 13, e Samuel, de 10.