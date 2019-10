Jessica Athayde abana o capacete… no sofá

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:10 Facebook

Jessica Athayde passou a noite desta sexta-feira agarrada ao seu filho, Oliver. O serão da atriz foi dedicado a “abanar o capacete” no sofá. A intérprete quando estava grávida surpreendeu muitas pessoas ao afirmar que não gostava de estar grávida. Isso tudo mudou quando deu à luz o seu primeiro rebento. Agora, não o larga. Se antigamente a sexta-feira era dedicada à folia, hoje em dia Jessica Athayde passa o final da semana em casa abraça a Oliver. “É sexta-feira e vamos abanar o capacete neste sofá”, escreveu a atriz no Instagram. View this post on Instagram É sexta feira […]