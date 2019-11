Jessica Athayde desabafa sobre maternidade: “Envelheci 20 anos em 1 ano”

NTV Hoje às 13:25, atualizado às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco meses após o nascimento primeiro filho, Jessica Athayde revelou que sente ter envelhecido 20 anos em 1 ano, num relato de uma saída à noite, no sábado. A atriz decidiu dar uma oportunidade a uma saída à noite para festejar da fadista Gisela João, porém acabou por não se divertir devido ao sono e às saudades do filho, Oliver, como admitiu no Instagram. “Ontem fiz uma tentativa de fazer uma noitada, […] tudo preparado para eu finalmente ir abraçar uma pista e dançar como se não houvesse amanhã. Duas caipirinhas depois já estava adormecer no restaurante, a sonhar em […]