Jessica Athayde e o drama das noites mal dormidas

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Jessica Athayde está a viver pela primeira vez a experiência da maternidade Depois do parto são as noites mal dormidas que continuam a incomodar a atriz. A intérprete da TVI deu à luz o seu primeiro filho a 8 de junho deste ano. Após confessar publicamente que está a adorar esta nova fase, Jessica Athayde ainda não conseguiu colocar o sono em dia. “Quando dormia 12 horas de seguida, baldava-me às festas e a combinações com amigos porque tinha sono. Sabia lá eu o que era ter sono. Vocês bem avisaram! Mais alguém com umas noites mal dormidas?” pode ler-se […]