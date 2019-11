Jessica Athayde fala sobre regresso ao trabalho

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Jessica Athayde falou sobre o tão esperado regresso ao trabalho durante uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais. Depois de ter dado à luz o seu primeiro filho, Oliver, a 8 de junho, a atriz tem aproveitado os dias para viver ao máximo esta primeira experiência como mãe. No entanto, os fãs comecem a ter saudades do trabalho da intérprete. Questionada para quando o regresso no InstaStories, ferramenta do Instagram, Jessica Athayde não teve papas nas línguas e respondeu: “A pergunta mais frequente por estes lados… a verdade é que não sei.” “Tive um bebé há quase cinco […]