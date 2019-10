NTV Hoje às 17:15, atualizado às 17:28 Facebook

A experienciar a maternidade há cerca de quatro meses, Jessica Athayde faz aviso a Inês Aires Pereira três dias após o nascimento da sua primeira filha. A atriz publicou, esta segunda-feira, a primeira fotografia da filha no perfil de Instagram e Jessica Athayde avisou-a que, em breve, a recém-nascida será o rosto de maior parte das suas publicações. “Inês em breve vais estar igual, sempre a querer partilhar a tua gorda”, escreveu na publicação, na qual mostra mais um registo fotográfico de Oliver. View this post on Instagram Bom dia ☀️ @ines_ap em breve vais estar igual, sempre a querer […]