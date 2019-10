Jessica Athayde faz revelações sobre nascimento do filho

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:29 Facebook

Jessica Athayde revelou, nas redes sociais, alguns pormenores sobre a gravidez do primeiro filho e o pós parto. A atriz deu espaço para os seguidores no Instagram colocarem algumas questões e Oliver foi um dos principais temas abordados. Porém, quando questionada sobre se atualmente “enfrentaria a gravidez da mesma maneira”, a recém-mamã revelou que chorou “dias sem fim” durante o pós-parto. “Quando o Oli nasceu chorei dias sem fim, não percebia como tinha sido possível estar tão infeliz com um amor tão grande dentro da barriga”, começou por dizer. “Continuo a dizer que odiei estar grávida mas se voltasse a […]