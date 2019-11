Jessica Athayde inicia uma nova etapa da maternidade

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:22 Facebook

Jessica Athayde prepara-se para iniciar um novo processo de alimentação do filho, Oliver, cerca de cinco meses após o nascimento. A atriz revelou que está a iniciar uma nova etapa na primeira experiência da maternidade a partir desta terça-feira: as sopas. A novidade foi avançada pela própria nos InstaStories, na segunda-feira. Oliver é fruto da ex-relação entre Jessica Athayde e o ator Diogo Amaral. Recorde que os atores anunciaram recentemente o fim do seu namoro através da mesma rede social. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Jessica Athayde fala sobre regresso ao trabalho