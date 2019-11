Jessica Athayde mostra filho no banho

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Jessica Athayde encantou os seguidores ao mostrar-se o momento em que estava a dar banho ao filho, Oliver. A atriz revelou um episódio entre mãe e filho e, no perfil de Instagram, partilhou uma fotografia enternecedora. “Aquilo ali atrás é arte”, gracejou, referindo-se à roupa do bebé, de quatro meses, estendida na casa de banho. https://www.instagram.com/p/B4kGj33BP9g/ Oliver é fruto da ex-relação entre Jessica Athayde e o ator Diogo Amaral. Recorde que os atores anunciaram recentemente o fim do seu namoro através da mesma rede social. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Jessica Athayde fala sobre regresso ao trabalho